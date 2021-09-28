Покровский парк Владивостока капитально отремонтируют до его исторического облика

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Капитальный ремонт ждет Покровский парк во Владивостоке до конца 2021 года. Специалисты обновят пешеходные зоны, асфальтированный тротуар появится и на месте старых протоптанных тропинок. Что самое интересное – в планах у Дирекции общественных пространств восстановить исторический облик парка; вернуться в 50-ые.

- Стояла задача не только благоустроить парк, но и сохранить его исторический облик. По этой причине было принято решение отказаться от более масштабных работ. Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были установлены в парке в 50-е годы прошлого столетия, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В парке облагородят скамью у памятника Петру и Февронии, установят систему видеокамер, предусмотрят зону для выгула собак.

Напомним, ведомства мэрии активно благоустраивают пространства-«старички». Уже сейчас жители осваивают набережную на Второй Речке, - работы еще продолжаются, но прийти отдохнуть уже можно.

ПО ТЕМЕ:

Горожане уже осваивают новый пляж на Второй речке во Владивостоке, не дожидаясь конца работ

Бывшая свалка превращается в место с шикарным видом на закаты (подробнее..)