Девушка из Владивостока влюбилась в парня, когда он увел у нее из-под носа последние яблоки

Во Владивостоке влюбленная девушка ищет красавчика на черном "Камри" Фото: Иван МАКЕЕВ

«Красавчик на черной "Камри" отзовись!» - пишет девушка из Владивостока в местные паблики с просьбой найти молодого человека. Она ехала вместе с подругой со Штыковских прудов и остановилась вдоль дороги купить яблок. Рядом с ними остановился мужчина на черном автомобиле, именно его сейчас ищет влюбленная.

Незнакомец успел купить последние яблоки раньше девушек, между ними завязался небольшой диалог. Владелец «Камри» посоветовал подругам другое место, где они могли бы купить вкусных фруктов, и удалился, так и не сказав свое имя.

– Мужчина очень понравился, не выходит из головы который день. Но я даже номер машины не запомнила. Если ты читаешь это и покупал яблочки не жене, отзовись, пожалуйста, хочу познакомиться, - просит девушка.

В комментариях люди желают влюбленной найти своего прекрасного незнакомца и шутят про яблоки раздора:

«Девушки, у которых муж на черной "Камри" привозил яблоки домой, если будет пропадать, задумайтесь!», «А продавец яблок не запомнился, получается», «Он же яблоки прямо из-под носа увел! Очнись, какая тут любовь после этого. Яблоки раздора».

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