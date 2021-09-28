Приморский суд рассмотрит массовое убийство шестнадцатилетней давности

Тематическое фото. Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье зампрокурора края вынес обвинения двум жителям Артема. Жестокое убийство двое мужчин совершили в июле 2005 года, для его сокрытия фигурантам понадобились покончить еще с пятью соседями, двое из которых были детьми. Ложное алиби позволило убийцам уйти от преследования.

Как сообщили в прокуратуре края, 16 лет назад в гостях у своей знакомой в частном доме два жителя Артема напились и в ходе ссоры убили свою знакомую. Чтобы сокрыть вину, один из фигурантов ножом и топором убил еще пять лиц: включая двух беспомощных спящих детей. Они были чуть старше десяти лет.

Особо тяжкое преступление удалось раскрыть органам. Обвиняемым вручили копии заключений – скоро уголовное дело будет направлено в суд. «Уголовка» заведена по п. «а, в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление).

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