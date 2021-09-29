В Приморье 29 сентября от COVID-19 скончались три человека и заболели 212

Оперативные данные на 29 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Актуальные данные по распространению коронавируса в Приморье опубликовал региональный оперативный штаб. По состоянию на 29 сентября выявлены еще 212 случаев заражения, а всего с начала пандемии заболело 68 706 жителей края.

Выздороветь сумели 176 заболевших, что на 132 человека больше, чем днем ранее. Всего с болезнью справились 60 764 пациента.

За сутки скончались три человека. Всего с ковидом не справились 1 145 приморцев.

Таким образом сейчас на лечении находится 6 797 жителей региона, у которых официально подтвердили инфекцию.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 417 646 проживающих на территории края. Это около 22,2% от всех людей в регионе. Однако отметим, что для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы эта цифра достигла 80%.

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