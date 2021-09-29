Во Владивостоке установят фонари на солнечных батареях и электропитании

Во Владивостоке модернизируют систему уличного освещения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Приморского края модернизируют уличное освещение. На придомовых территориях по 15 адресам монтируют новые фонари: на солнечных батареях и от электропитания. Работы ведутся на Лермонтова, 79, и близлежащих улицах. Новые источники света также устанавливают на Кирова, 12, Чичерина, 10, и других. Готовят к монтажу фонари на Верхнепортовой, 76а, Станюковича, 12, 16, Крыгина, 84.

Какие именно приборы освещения появятся во дворах – решают собственники. Совместно с управляющей компанией жители Владивостока могут выбрать подрядную организацию, которая займется реализацией программы по освещению придомовых территорий.

Благоустройство дворов – приоритет администрации Владивостока. За два года специалисты обновили 547 пространств внутри дворов, это 1/6 всех придомовых территорий города. В этом году модернизируют еще 47 дворов, в 34 из них появится новый асфальт. Еще по девяти адресам установят новые детские площадки, а в четырех – целые спортивные комплексы. Программа расширяется: предположительно, в следующем году в нее войдут еще 80 дворов города.

- До конца года новые фонари появятся в 100 дворах, расположенных во всех районах Владивостока. Предложение главы города Константина Шестакова по установке фонарей на придомовых территориях поддержал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Уличное освещение проведут на улицах Пологой, Адмирала Кузнецова, Кирова, Снеговой, Адмирала Угрюмова, Лермонтова, Успенского, Крыгина и многих других силами управляющих многоквартирными домами компаний на средства, выделенные из федерального бюджета, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили: долгие годы в городе не проводилось никакой работы по ремонту дворов. Были сотни жалоб и обращений, но муниципалитет давал стандартный ответ: работайте со своей управляющей компанией, изыскивайте средства. Но очевидно, что ремонт двора – очень затратное мероприятие, и оплатить установку детской или спортивной площадки, а тем более работы по асфальтированию для жителей вопрос неподъемный. Программа по ремонту дворов, а теперь еще и по установке фонарей, выделение для этого средств из бюджета – огромный шаг вперед в благоустройстве города.

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