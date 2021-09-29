Водитель автобуса попал в реанимацию после ДТП на Русском мосту

Авария произошла на крайней правой полосе в сторону Русского острова. Фото: instagram.com/vdk_news

28 сентября во Владивостоке произошло серьезное ДТП на Русском мосту. Водитель микроавтобуса врезался в машину городских коммунальных служб. Лобовое стекло автобуса рассыпалось на осколки, бампер разбит всмятку, весь товар, что находился в салоне, разлетелся по дороге. Водитель грузового автомобиля не пострадал, а вот мужчину, что был за рулем белой Mazda, отправили в тяжелом состоянии в реанимацию.

Свидетели происшествия рассказали, что у мужчины есть свой магазин на Русском острове, в салоне автомобиля находились коробки с алкоголем, которые он выкупил в тот день на базе у поставщика. На данный момент то, как чувствует себя мужчина, неизвестно.

Отметим, что авария произошла на крайней правой полосе в сторону Русского острова. На спецмашине, в которую врезался микроавтобус, были установлены знаки об объезде слева из-за технических работ и ограничении скорости для машин, что едут сзади – до 40 километров в час.

В салоне автомобиля находились коробки с алкоголем. Фото: PrimaMedia

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