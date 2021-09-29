Два украинских гонщика примут участие в дрифт-шоу «RDS без границ»

Гонщики Валерий Шевелев и Иван Придиус прибыли во Владивосток. Фото: предоставлено КП

Гонщики Валерий Шевелев и Иван Придиус прибыли во Владивосток специально для участия в дрифт-шоу «RDS без границ». Уже сегодня спортсмены приступят к тренировкам. Напомним, дрифт-шоу состоится в субботу, 2 октября на «Приморском кольце», билеты можно приобрести онлайн.

Официальные соревнования по дрифту RDS Asia в этом году прошли без участия иностранных пилотов из-за ограничений, связанных с пандемией. Однако уже после завершения спортивного сезона организаторам удалось пригласить спортсменов из другой страны для участия в дрифт-шоу. По словам Дмитрия Семенюка, организатора соревнований RDS Asia и дрифт-шоу «RDS без границ», это хороший знак:

«Мы смогли пригласить Валерия и Ивана с помощью Российской автомобильной федерации, объявляли вызов через министерство иностранных дел, и все получилось. В следующем спортивном сезоне мы намерены максимально использовать эту схему, чтобы пригласить спортсменов из других стран. Надеемся, все получится».

Как оказалось, Валерий Шевелев, неоднократный участник и призер всеукраинских и международных соревнований, уже давно мечтал побывать во Владивостоке. Более того, спортсмен неплохо знаком с приморскими гонщиками.

Зрители станут не только наблюдателями, но и судьями. Фото: предоставлено КП

«Всегда хотел попасть во Владивосток и вот мне выдался шанс, 2 октября планирую принять участие в дрифт-шоу «RDS без границ». Мне очень интересно посмотреть на крепких ребят из Владивостока, сравнить себя с ними. Вообще, с удовольствием наблюдаю за Григорием Гусевым, Алексеем Передереем, подписан на них в соцсетях. Для меня, как для человека с другой части планеты, очень интересно наблюдать за приморцами: ваши пилоты удивляют манерой езды, она совсем другая. Скажем так, у ваших гонщиков больше стиля, тогда как на западе гонщики жертвуют стилем ради достижения результата».

Организаторы «RDS без границ» неоднократно заявляли, что ничего похожего на наше дрифт-шоу нет ни в одном городе России. Как оказалось, о мероприятии знают и за пределами России.

«Я имею опыт организации мероприятий у себя дома – рассказал Валерий Шевелев, - и в качестве примера я показывал коллегам видео с вашего дрифт-шоу 2019 года. Говорил, смотрите, как ребята едут, надо тоже учиться, выходить за рамки. Поэтому мне максимально интересно все это увидеть своими глазами».

Напомним, зрители «RDS без границ» смогут не только наблюдать за шоу, но и стать его полноправными участниками - именно болельщики на трибунах станут судьями. Определить победителя, да и просто получить массу положительных эмоций можно будет уже 2 октября на «Приморском кольце». Билеты можно приобрести онлайн на сайте vl.ru.

Расписание. Фото: предоставлено КП

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