В Находке жители Южного и Пограничной могут поменять старый домашний интернет на гигабитный

Сверхскоростные тарифные планы уже доступны Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Находки начали менять стандартный домашний интернет на современный, скорость которого в 10 раз выше стандартной, – МТС здесь завершает строительство новой сети. Первыми опробовать гигабитную сеть в Находке смогут жители Южного микрорайона, района Астафьева, Пограничной и Школьной. На сегодняшний день уже 6500 квартир готовы к переходу на гигабит.

Для подключения домашнего скоростного интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу.

Сверхскоростные тарифные планы для домашнего интернета уже доступны жителям ряда домов по улицам Арсеньева, Астафьева, Бокситогорская, Верхне-Морская, 25 Октября, Гагарина, Добролюбова. Макарова, Омская, Сенявина, Спортивная, Юбилейная, Пирогова, Тимирязева, Рыбацкая, Пограничная, Школьная и Находкинский проспект. До конца 2022 года новые технологии смогут подключить более 40 тысяч семей Находки.

Качество связи позволит смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов: скорость интернета почти равна скорости чтения с жёсткого диска. С помощью сверхскоростоного интернета можно объединить все домашние устройства и пользоваться множеством цифровых сервисов, включая систему «Умный дом».

«Особенность гигабитной сети в том, что даже при значительных нагрузках скорость на любом домашнем девайсе будет стабильно высокой. Это важно, потому что в современных семьях количество устройств уже превышает количество членов семьи, и стандартного интернета на всех не хватает. Потому решили модернизировать уже имеющуюся сеть, чтобы предоставить своим абонентам надежный домашний интернет на сверхвысокой скорости. Проводные сервисы весьма востребованы у приморцев – удобный набор телеканалов, возможность подключить интерактивное ТВ, выгодные пакетные предложения гарантируют качественный досуг и делают наши сервисы привлекательными для жителей края», – отмечает директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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