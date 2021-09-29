Пройди диагностику своего здоровья бесплатно

Фото: предоставлено роддомом №3

В рамках международного дня пожилых людей женская консультация Владивостокского клинического родильного дома №3 приглашает на прием женщин старше 50 лет для прохождения диагностики заболеваний абсолютно бесплатно. Дата проведения обследования 1 октября с 8:00 до 12:00 часов.

Для получения направления на анализы необходимо обратиться в регистратуру, при себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Диагностика включает в себя: осмотр гинеколога; осмотр молочных желез; взятие мазка на раковые клетки; исследование крови на онкомаркеры; кольпоскопия по показаниям.

Напоминаем, что анализы крови сдаются натощак.

Прием осуществляется без предварительной записи.

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