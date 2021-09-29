Миссия «Разгрузить Эгершельд». Во Владивостоке продлят маршрут электричек

Фото: «Экспересс Приморья»

Маршрут электричек во Владивостоке станет длиннее. В городской администрации обсудили идею сделать конечной остановкой не железнодорожный вокзал, а чуть дальше – станцию на Казанском храме. На встрече присутствовали мэр Константин Шестаков и представители АО «Экспресс Приморья».

Представил проект продления маршрута генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин. Такая инициатива заложена в национальную программу развития Дальнего Востока, она была придумана для того, чтобы жителям Эгершельда было комфортно добираться до работы и до дома утром и вечером.

– Готовы продлить до Казанского храма восемь пригородных и три городских электропоезда, это ориентировочно 65 вагонов в день. Примерное расписание уже готово. Однако для таких изменений требуется решение ряда существенных вопросов, – поделился подробностями Шелухин.

Для воплощения проекта в жизнь нужно восстановить одну станцию, смонтировать контактную подвеску длиной почти два километра и установить 43 металлические опоры сети.

Карта проекта. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

Еще на месте будущей станции Казанский храм необходимо построить высокую пассажирскую платформу длиной 132 метра, обустроить подъемники для маломобильных граждан, организоваться подходы к платформе. Скорее всего, станция появится недалеко от автобусной остановки «Казанский храм».

Часть работ возьмет на себя мэрия. Как отметил глава Владивостока, город поддержит проект и сделает все, что потребуется для его претворения в жизнь.

– Для нас важно разгрузить Эгершельд, который в силу своих особенностей не может похвастаться отсутствием автомобильных заторов. При этом микрорайон перспективен в плане развития города, – сказал Шестаков.

Сотрудники администрации сейчас должны рассчитать, какая сумма потребуется на обустройство пересадочного пункта, и в максимально короткие сроки представить их рабочей группе. В нее войдут представители мэрии, краевого министерства транспорта, компаний «РЖД» и «Экспресс Приморья».

Проект продления маршрута. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока

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