Четвероногий марафонец такса Мускат финишировал в «Мостах Владивостока» на плече хозяйки

Такса Мускат финишировал марафон на плече хозяйки. Фото: instagram.com/muskatdog/БегуПоМостам

В этом году состоялся юбилейный – пятый Galaxy Vladivostok Marathon, который запомнился не только своей праздничной атмосферой, но и оригинальными участниками. Про девушку с бокалом и маму с коляской вы, наверное, уже слышали. Но среди бегунов был еще один участник, который привлек к себе внимание – это знаменитая такса-сапер Мускат. О том, как собака преодолела маршрут длиною в пять километров, мы спросили у ее хозяйки Елены Саитовой.

- Мы готовились к марафону, я ведь не знала, как такса сможет пробежать маршрут, не отвлекаясь на травки, кустики и участников. Тренировались на тропе здоровья на набережной до бухты Федорова. До этого мы уже участвовали в забеге «Бегу по Приморью» и преодолели три километра, - рассказывает Елена.

Мускат пробежал всю дорогу, но из-за своего упрямого характера финишировал уже на плече хозяйки. Такса не хотела бежать в рамку финиша и пыталась обойти ее по тротуару. Елена не могла исполнить прихоть своего питомца, потому что нужно было, чтобы ей считали чип с номера участника, поэтому пришлось его подхватить.

- Впечатления от забега самые хорошие. Организация на высоком уровне, а отношение к участникам заботливое и внимательное. Обязательно будем участвовать в следующем году. К тому же мы бегаем не ради результата, нам просто интересно. Здорово, что у нас такое организовывают, – делится впечатлениями Елена.

Напомним, что Мускат не так давно подружился с новой четвероногой знаменитостью города – енотом Витей. Питомцы уже даже успели отправиться в море на совместную прогулку на сапах и поделились снимками с корреспондентом «КП-Владивосток».

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