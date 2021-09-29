Двукратный олимпийский чемпион по хоккею: «Адмирал» и «Амур» сами себя разрушают

Фото: ХК «Адмирал»

Хоккейный эксперт, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко высказался о состоянии дел в хоккейных клубах КХЛ из Владивостока и Хабаровска – «Адмирале» и «Амуре». По его мнению, клубы «сами себя разрушают».

Комментируя неубедительные результаты хоккеистов из Владивостока и Хабаровска, Кожевников отметил, что это стало результатом скандалов на ровном месте.

«Оба клуба сами себя разрушают, а ведь ещё несколько лет назад они в основном радовали, не только боролись за плей-офф, но и туда выходили. Печальная картина», - отметил известный в прошлом хоккеист в интервью Russia-Hockey.ru.

Комментируя поражения владивостокского клуба, Кожевников не исключил, что в клубе может случиться вторая в сезоне тренерская отставка.

«Было бы правильно, если бы КХЛ как-то обратила внимание на этот регион. У нас огромная страна, к Дальнему Востоку сейчас особое отношение на уровне первых лиц государства, а вот хоккей там становится пятым колесом в телеге. Проигрывает от этого и КХЛ, и вся Россия», - заключил Кожевников.

Напомним, что накануне «Адмирал» потерпел очередное, уже шестое поражение в сезоне, на этот раз на выезде от китайского «Куньлуня» - 1:3. Приморский клуб занимает 11-ю позицию в Восточной конференции, хуже него только хабаровский «Амур».

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