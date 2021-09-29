Зампред правительства Приморья: «Жители включились в раздельный сбор мусора»

Корреспондент «КП» Павел Клоков на субботнике в поддержку экологии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко озвучила позиции края в глобальной проблеме – сохранении экологии. Вопросы обсудили в рамках форума «ProДФО-Сахалинская область» во вторник, 28 сентября. В Приморье успешно реализуется раздельный сбор мусора, как сообщила зампред. В крае налажен сбор отходов разного типа, но в приоритете сейчас – их утилизация и переработка.

Елена Пархоменко рассказала, что в крае изменилось сознание людей в вопросах экологической культуры. По словам зампреда, экология – тренд для жителей Приморья.

Наибольший успех показала сфера раздельного сбора. В Приморье два года назад начали раздельный сбор: сейчас в крае больше 500 контейнеров раздельного сбора.

- Жители включились в этот процесс, что придает власти большой стимул продолжать развивать данное направление», – рассказала Пархоменко.

Малая плотность населения на большой пласт территории усложняет создание производств по переработке отходов. Рынки сбыта находятся за Уралом, поэтому, по словам Пархоменко, в регионе планируют создать экотехнопарк, который включит в себя все этапы переработки отходов:

- Сейчас определяемся с площадками, объединяем силы. Реализация этого проекта будет большой победой и федеральной, и региональной власти, и наше общество увидит эффект от раздельного сбора.

Мнением поделились и другие спикеры. Среди них Софья Вавилова, координатор раздельного сбора в Приморье:

- Это интересно разным людям, с разным достатком, социальным статусом. И проводя первые акции по раздельному сбору, мы видели, что с каждым разом приходит все больше и больше жителей, которые приносят на пункты вторсырья ненужные вещи, отсортированный мусор.

Третьей проблемой остается минимизация отходов. В первую очередь, по мнению активистов и экологов, нужно прекратить использование одноразовой посуды, особенно той, что практически невозможно переработать. Специалисты надеются, что и население Дальнего Востока поддержит тренд экологического, разумного потребления.

Экологическая ситуация в крае модернизируется в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

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