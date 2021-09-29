В мэрии Владивостока ждут заявки на инициативные проекты до 8 октября

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Мэрия Владивостока продлила срок приема заявок на реализацию инициативных проектов в городе до 8 октября. Участники конкурса могут получить на реализацию своей идеи до трех миллионов рублей.

Деньги будут выделять не всем подряд, а только инициаторам проектов по благоустройству, созданию детских и спортивно-игровых площадок, площадок для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий и других проектов, направленных на улучшение городской среды. Заявки могут подавать территориальные общественные самоуправления (ТОС), инициативные группы жителей численностью не менее десяти человек, депутаты городской думы. После сбора заявок, мэрия проведет конкурс по определению лучших идей на инициативное финансирование в 2022 году.

Есть и еще одно требование – инициаторы проекта должны обеспечить софинансирование реализации проекта в размере не менее 5% от его общей стоимости.

В городской администрации отмечают, что в этом году в рамках конкурса «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа» финансирование получили восемь проектов. Один из самых ярких примеров работы механизма – благоустройство «Нескучного сада» на улице Постышева.

– На выделенные средства в сквере заасфальтировали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили лавочки и урны, в ближайшее время проведут озеленительные работы, а также смонтируют дополнительные столбы освещения, – отметила начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

Подробнее узнать о требованиях к проекту и подать заявку можно на сайте мэрии.

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