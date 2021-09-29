Все идет по плану. Владивосток продолжают готовить к новому отопительному сезону

Владивосток готовят к сезону холодов. Фото: vlc.ru

Очередное заседание штаба по подготовке Владивостока к предстоящему отопительному сезону состоялось в администрации города 29 сентября. Представители профильных ведомств обсудили на встрече важные вопросы, касающиеся ремонта на тепловых и сетях водоснабжения, а также завершения летне-осенних гидравлических испытаний. Совещание провел замглавы мэрии Тарас Фищук.

Участниками встречи также стали специалисты городских управлений образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, специалисты административно-территориальных управлений. Напомним, в преддверии холодов заседания по подготовке города к отопительному этапу проводятся еженедельно.

По словам сотрудников Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), сейчас на улицах города продолжается плановый ремонт. Специалисты меняют старые изношенные сети на более современные и прочные.

Ремонтная кампания выполнена уже на 92 % у КГУП «Примтеплоэнерго». Сейчас продолжается поставка твердого топлива на острова Русский и Попова. О плановой подготовке к сезону рассказали и представители «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК).

Во Владивостоке на 100 % готовы к зиме учреждения культуры и спорта. Ремонт внутренней системы отопления сейчас проводится в шести образовательных учреждениях города, но к началу отопительного сезона работы должны завершиться. Что касается многоквартирных домов, то степень готовности жилищного фонда – 97 %.

– В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Владивостока к предстоящему отопительному периоду проходит в плановом режиме и находится под постоянным контролем городских властей, – рассказали в мэрии города.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток» заместитель главы администрации города Тарас Фищук на этой неделе проверил объекты ремонта. Как отметил специалист, состояние сетей во Владивостоке неудовлетворительное, в среднем за год происходит около 1700 порывов. Ремонт зачастую приходится делать точечно из-за недостатка финансирования. Чтобы полностью привести в порядок сети нужны большие средства не только из краевого, но и из федерального бюджета.

– В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению, – подытожил заместитель главы администрации.

Полностью завершить подготовительные к холодам работы планируется в октябре.

ПО ТЕМЕ

Новые сети взамен изношенных. Владивосток активно готовят к отопительному сезону

Специалисты устраняют недочеты, выявленные во время гидравлических испытаний (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03