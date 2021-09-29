Приморские врачи готовы к четвертой волне коронавируса

Эпидемиологическую ситуацию в крае может улучшить вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем недавно в Приморье подвели итоги розыгрыша среди тех, кто сделал прививки от коронавируса. Счастливыми обладателями сертификатов по 3,8 миллионов рублей на приобретение квартиры и сертификатов по миллиону рублей на покупку легкового автомобиля стали жители из разных районов края. Среди победителей оказались представители Покровки (Октябрьского м.о.), Находки, Владивостока и Пограничного.

После подведения итогов краевые власти запустили новый аналогичный розыгрыш, только теперь у приморцев есть возможность выиграть машины, планшеты и другие ценные предметы, всего – 80 призов.

Если в первом розыгрыше поучаствовало почти 100 тысяч человек, то второй наверняка соберет еще большее количество желающих. Это должно положительно сказаться на статистике привитых приморцев в крае. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы власти и врачи создали все условия, чтобы привиться было как можно проще. Как отметила врач-терапевт Дарья Захарова, для тех, кто только решил сделать прививку условия максимально удобны:

- Не нужно записываться за две-три недели вперед, как это было сначала. Пункты вакцинации есть даже в торговых центрах, в очереди долго стоять не придется, а условия приема такие же как в поликлинике, - добавила специалист.

Дарья Захарова. Фото: ОТВ-Прим.

По словам врача-дерматовенеролога Краевого кожно-венерологического диспансера Натальи Барановой новую волну инфекции медработники встречают стойко, даже привычно:

- Мы уже на самом деле привыкли все успевать. И заходим в зону (красную зону карантина - прим. редакции), и в зоне корректируем лечение, осматриваем пациентов, прям там смотрим анализы, - поделилась врач.

Наталья Баранова. Фото: ОТВ-Прим.

От коронавирусной инфекции Covid-19 прививаются и сами врачи. В том же "кожвене" открыт пункт вакцинации и уже 66% сотрудников учреждения и филиалов вакцинировались.

Напомним, что для проведения розыгрыша среди привитых от коронавируса Министерство цифрового развития и связи Приморского края внедрило на региональном портале Госуслуг специальный механизм, позволяющий собрать базу зарегистрированный людей и не допустить повтора уникальных номеров. Также был применен алгоритм Вихрь Мерсенна, который практически не имеет недостатков и позволил провести розыгрыш максимально прозрачно.

Отметим, что розыгрыш не являлся лотереей, поэтому призы не будут облагаться никакими налогами, а сами сертификаты являются дополнительной мерой социальной поддержки в рамках реализации Закона ПК от 20 июня 2021 года №1106-КЗ “О мерах по стимулированию добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в Приморском крае в 2021 году”.

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