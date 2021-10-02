Фестиваль авторского кино «Владивосток–Alive 2021» начнется в городе 3 октября

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке пройдет фестиваль-конкурс авторского кино - «Владивосток–Alive 2021» (12+). Мероприятие уже объединило молодые таланты, увлеченные кинематогрофом: 3 октября в сквере Пушкина ребята презентуют свои работы общественности. Приглашены все желающие.

На фестивале представят труд более 30 участников киношколы. Под руководством опытных кураторов была проведена большая работа: снято 3 короткометражных фильма. Также в рамках киношколы «Владивосток-Alive» прошел целый ряд обучающих программ и мероприятий: лекции, практические занятия в аудитории и на открытых площадках. Завершающим аккордом и стал фестиваль-конкурс, который откроет зрителю завесу в проекты молодых авторов.

Представят работы по двум номинациям: «лучший детский короткометражный фильм» и «лучший взрослый короткометражный фильм».

По итогам работы организаторы решили также открыть клуб «Морской Ёж» для новичков и тех, кто уже увлечен искусством кинематографа. Набор планируется в следующем году.

- Идея провести фестиваль родилась 2018 году, также в том же году прошел пробный фестиваль с одноименным названием. Хотелось показать зрителю работы владивостокских режиссеров, так как в нашем городе такие мероприятия проходят довольно редко. Цель - показать людям Владивосток с его живописными видами, бескрайним морем, с его мостами и другими достопримечательностями. Все, кто посетят фестиваль, смогут познакомиться с работами учеников кино-школы, поймут, что научиться снимать кино не так уж и сложно, если рядом есть наставник, - рассказал директор АНО "Кино Приморья" Илья Федоров.

Фестиваль открыт всем желающим в сквере имени Пушкина во Владивостоке, ул. Светланская, 65а (под мостом).

Организаторами фестиваля-конкурса являются Управление по делам молодежи и связям с общественностью, администрация города Владивостока и Автономная некоммерческая организация Культурно-просветительский центр «Кино Приморья». Содействие проекту оказали Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, Приморский краевой центр народной культуры, Приморский краевой художественный колледж.

Софья АНУФРИЕВА

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