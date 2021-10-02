Приморский «Адмирал» поразил нижегородский ХК «Торпедо» во втором сезоне КХЛ

Фото: ХК "Адмирал"

Сборная хоккейного клуба «Адмирал» приняла «Торпедо» из Нижнего Новгорода и победила. Матч выдался трудным, забитые шайбы зрители увидели лишь в третьей сессии, итоговой счет – 2:1 в пользу приморских «Морячков».

В составе победителей отличились Динар Хамидуллин и Артем Гареев, а в промежутке между ними затесался защитник «Торпедо» Теодор Леннстрем, на финальных минутах игры он забил «морячкам» одну шайбу.

По итогам игры счет вышел следующий - 0:0; 0:0; 2:1 по периодам.

Для «Адмирала» это вторая победа во втором сезоне КХЛ среди 12 матчей.

У приморцев есть два дня на отдых – следующий матч состоится с рижским «Динамо» 4 октября.

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