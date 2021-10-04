В результате ДТП во Владивостоке автомобиль Mazda сломал 15 метров ограждений

Фото: dps_control

Во Владивостоке в минувшее воскресенье, 3 октября, не повезло автолюбительнице: на улицу Калинина в сторону Русского острова произошло жесткое ДТП.

Фото разлетелись в социальных сетях: на кадрах машину будто проткнули леерным ограждением. Очевидцы в пабликах сообщают, что водитель Mazda RX8 не справилась с управлением, чтобы затормозить, автомобиль врезался в леерное ограждение. Снесено большее 15 метров ограждений: машина осталась прямо на конструкции.

Фото: dps_control

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД оперативно приехали на место. Пока что в ведомстве не дали комментария ситуации.

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