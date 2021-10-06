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Владивосток6 октября 2021 3:27

Олег Гуменюк не признал, что получал взятки

Во Владивостоке во вторник, 5 октября, экс-мэра арестовали
Руслан НОВИКОВ
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Гуменюк в гостях на радио КП

Гуменюк в гостях на радио КП

Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Вину в получении взяток (более 19,5 миллиона рублей) не признал Олег Гуменюк, бывший градоначальник Владивостока. Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал Гуменюка 5 октября.

- Не признает вину, - цитирует РИА Новости собственный источник в органах.

Он подозревается в покровительстве предприятия «Некрополь» - за это мэр получал солидные взятки.

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