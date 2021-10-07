В Приморье Росгвардия задержала иномарку за превышение скорости, а она оказалась угнанной подростками

Из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны задержали иномарку Mazda Alexa в селе Черниговке. Экипаж обратил внимание на черный автомобиль, который двигался с превышением скорости – при виде патруля водитель резко затормозил и на мокром асфальте даже съехал в кювет. Из салона два молодых человека выбежали и с места ДТП пытались сбежать.

Как сообщили в ведомстве, сигнал о пропаже указанной иномарки поступил утром того же дня. «Мазду» угнали в селе Рощино.

Два 16-летних подростка, задержанных экипажом, признались: они «позаимствовали» машину, чтобы доехать до Владивостока. Теперь любителям езды по селам грозит уголовная ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Источник: https://katun24.ru/news/663195

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