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Владивосток7 октября 2021 4:32

В Приморье Росгвардия задержала иномарку за превышение скорости, а она оказалась угнанной подростками

При виде сотрудников правопорядка водитель даже попал в ДТП, с места подростки пытались сбежать
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники вневедомственной охраны задержали иномарку Mazda Alexa в селе Черниговке. Экипаж обратил внимание на черный автомобиль, который двигался с превышением скорости – при виде патруля водитель резко затормозил и на мокром асфальте даже съехал в кювет. Из салона два молодых человека выбежали и с места ДТП пытались сбежать.

Как сообщили в ведомстве, сигнал о пропаже указанной иномарки поступил утром того же дня. «Мазду» угнали в селе Рощино.

Два 16-летних подростка, задержанных экипажом, признались: они «позаимствовали» машину, чтобы доехать до Владивостока. Теперь любителям езды по селам грозит уголовная ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ.

Источник: https://katun24.ru/news/663195

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