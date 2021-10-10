Жительница Владивостока обратилась к своим землячкам с просьбой «брить свои эти места дома»

Фото: Михаил Фролов.

Чего только не расскажут в социальных сетях. В этот раз жительница Владивостока, у которой, судя по всему, сдали нервы, поделилась историей о буднях одного из местных фитнес центров. По ее мнению то, что творится там после тренировок, не поддается здравому смыслу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

В одном из местных пабликов появился крик души жительницы дальневосточной столицы. По словам женщины, она ходит в фитнес клуб во Владивостоке, коих много. Упоминать название спортзала она специально не стала, дабы не делать рекламу (или антирекламу?). А вот тем, что там происходит, с подписчиками все же решила поделиться.

- Уважаемые женщины, почему Вы такие свиньи? Надеюсь, в этом посту себя узнают те, кто так делает. Первое – это брить свои места в общем душе. Это вообще кем надо быть, что бы заниматься этим в душе спортклуба??? Заходишь в душ, а там либо кто-то в раскоряку бреется «там», либо на полу последствия этого бритья, - пишет женщина.

Казалось бы, что на этом уже можно остановиться и начинать осмысливать рассказанное, но нет. Далее посетительница спортклуба рассказала, что женщины садятся «голыми причиндалами на общую скамейку в парной, это просто жесть».

- Неизвестно, кто перед вами там сидел так же голыми половыми органами. Вам выдают на ресепшене полотенце. Каждому выдают. Ну блин, пользуйтесь. Это бесплатно! – закончила свой спич пользовательница «Инстаграм».

В конце жительница Владивостока все же посоветовала своим землячкам брить «свои эти места дома» и уважать себя и других.

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