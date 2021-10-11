В 25 школе Владивостока открыли мемориальную доску в честь Героя Российской Федерации

Алексей окончил во Владивостоке 25 школу, а после отправился учиться в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Фото: goldenmost.ru

В 25 школе города Владивостока на прошлой неделе прошла традиционная двадцатая патриотическая линейка, посвященная памяти Алексея Рыбака, сотрудника СОР и Героя России. На торжественном мероприятии звучал военный оркестр Управления Росгвардии по Приморскому краю, а учащиеся читали тематические стихи и вспоминали вместе с преподавателями и приглашенными гостями знаменитого земляка.

В этому году, в рамках патриотического проекта «Мужество случайным не бывает» в Приморье проходят церемонии открытия обновленных памятных досок. Снять покров с мемориала удостоился чести офицер СОБР Управления Росгвардии по Приморскому краю. Майор полиции рассказал всем собравшимся о подвиге Алексея Рыбака, погибшего при исполнении долга на Северном Кавказе в 2000 году.

Как сообщает «Золотой мост», Алексей окончил во Владивостоке 25 школу, а после отправился учиться в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Затем поступил на службу в органы внутренних дел. Он выбрал нелегкий путь и стал оперуполномоченным иркутского СОБР – специального отдела Восточно-Сибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУБОП МВД РФ.

В марте 2000 года Алексей выехал в командировку в Чеченскую Республику и буквально на перроне получил погоны майора милиции. В течение пяти ней подразделение, в котором находился мужчина, принимало участие в кровопролитных боях в районе чеченского села Комсомольское.

В один из дней штурма Рыбак, несмотря на сильный вывих ноги, поднял свою группу в атаку на укрепленный пункт боевиков и собровцы смогли прорваться к ним. В другом бою он заменил командира танка и поддерживал огнем наступающие штурмовые группы.

В ночь на 17 марта 2000 года майор милиции командовал одним из заслонов, выставленных на пути вероятного прорыва боевиков. Против нескольких бойцов, занявших выгодную позицию в укрепленном доме, в атаку пошли свыше сотни боевиков. Алексей Рыбак и его группа ответным огнем не давала врагу продвигаться дальше. Бой шел до рассвета. Нападавшие потеряли несколько десятков человек убитыми и отступили. В ходе преследования отступающего противника майор милиции Алексей Рыбак получил смертельное ранение.

Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2005 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, майору милиции Алексею Леонидовичу Рыбаку присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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