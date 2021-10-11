Чемпионат особой казачьей езды провели в Приморье

Фото: пресс-служба правительства края

В Приморье на территории казачьего общества «Станица Аркуда» в Надеждинском районе провели уникальный чемпионат – по казачьей джигитовке. Участники посоревновались также в метании пики, стрельбе, шашке-рубке. Приняли даже самых юных казаков и казачек – до десяти лет.

В пресс-службе правительства края пояснили, что джигитовка как вид верховой езды отличается тем, что наездники на лошадях выполняют акробатические или гимнастические трюки. Казакам нужно сымитировать подъем раненого товарища, увернуться от пули, подхватить что-нибудь на скаку.

- В качестве призов были разыграны комплекты медалей и кубки, а также поощрительные призы для совсем юных участников. Так, на чемпионате успешно дебютировала десятилетняя казачка Соня Пищулина, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

В Приморье, напомним, действуют 37 казачьих обществ, 17 из которых внесены в соответствующий государственный реестр, а также 16 общественных объединений казаков.

Фото: пресс-служба правительства края

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