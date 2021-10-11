Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток11 октября 2021 11:16

Чемпионат особой казачьей езды провели в Приморье

Джигитовка – уникальный вид верховой езды, наездники на конях выполняют акробатические трюки
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба правительства края

Фото: пресс-служба правительства края

В Приморье на территории казачьего общества «Станица Аркуда» в Надеждинском районе провели уникальный чемпионат – по казачьей джигитовке. Участники посоревновались также в метании пики, стрельбе, шашке-рубке. Приняли даже самых юных казаков и казачек – до десяти лет.

В пресс-службе правительства края пояснили, что джигитовка как вид верховой езды отличается тем, что наездники на лошадях выполняют акробатические или гимнастические трюки. Казакам нужно сымитировать подъем раненого товарища, увернуться от пули, подхватить что-нибудь на скаку.

- В качестве призов были разыграны комплекты медалей и кубки, а также поощрительные призы для совсем юных участников. Так, на чемпионате успешно дебютировала десятилетняя казачка Соня Пищулина, - уточнили в пресс-службе правительства региона.

В Приморье, напомним, действуют 37 казачьих обществ, 17 из которых внесены в соответствующий государственный реестр, а также 16 общественных объединений казаков.

Фото: пресс-служба правительства края

Фото: пресс-служба правительства края

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03