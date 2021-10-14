Во Владивостоке заработает первый в России электрокаршеринг

Корреспондент КП с электромобилем BMW i3 Фото: Андрей МИНАЕВ

Аренда электромобилей появится во Владивостоке во втором квартале 2022 года. Соответствующие соглашение подписали еще на полях шестого Восточного экономического форума – тогда стало известно, что выпуск электромобилей развернется прямо во Владивостоке на базе предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

О старте электрокаршеринга договорились «Соллерс Групп» совместно с ПАО «РусГидро».

- Запуск каршеринга во Владивостоке позволит протестировать перспективную модель перехода на электромобильность на самом развитом с точки зрения потребления электротранспорта рынке Приморья, - сообщили в «Соллерс Авто».

С первым этапом проекта на улицах появятся 140 автомобилей шеринга, затем введут гибкий поминутный прокат – специализированные условия продумают для выходных дней. Какие именно автомобили пополнят автопарк аренды, пока неизвестно.

О производстве комплектующих на заводе во Владивостоке ранее высказывались представители Mazda в России:

- Мы начнем с электромобилей, а там подтянутся и батареи, и электромоторы. Подобный транспорт востребован в Приморье.

Напомним, каршеринг – это краткосрочная аренда машин, в данном случае, электромобилей. Передвижение на арендованном авто чаще всего ограничивается определенной зоной, например, прокатиться можно внутри города или района.

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