Лучшим педагогом-психологом в Приморье стала сельская учительница

Из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье завершился конкурс «Педагог-психолог России – 2021». Конкурс направлен на полную реализацию творческого потенциала учителей и педагогов, повышение профессионального уровня.

Первое место, как сообщили в пресс-службе правительства края, заняла Ольга Катрич – она педагог школы №8 села Спасского в Спасском районе.

Второе и третье разделили представители Пограничной специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Александр Бадак и Ольга Бондарь соответственно.

Лауреаты конкурса – педагоги-психологи из средней общеобразовательной школы №25 с углублённым изучением отдельных предметов города Уссурийска Ольга Бубнова и средней общеобразовательной школы №5 Спасска-Дальнего Екатерина Карсункина.

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