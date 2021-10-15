Таксистом, перевернувшимся набок из-за погони ДПС, оказался юный водитель без прав

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Накануне в районе улицы Молодежной произошла погоня с ДТП - ГИБДД УМВД прокомментировала произошедшее. Во Владивостоке перевернулся автомобиль такси, водитель игнорировал требование полиции остановиться. Им оказался 19-летний парень. В лихой погоне автомобиль юношы споткнулся о бордюр - машина перевернулась набок. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

По версии сотрудников правопорядка, в районе дома № 59 на улице Некрасовской экипаж ДПС попросил водителя автомобиля Toyota Aqua остановиться. Однако автолюбитель просьбу проигнорировал - видимо, юноша занервничал и решил ускориться. Завязалась погоня, кадры которой и утекли в сеть. ДТП попало на камеру видеорегистратора.

В районе дома 18 по проспекту 100-летия Владивостока водитель не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. Здесь же его и задержали.

Оказалось, что 19-летний водитель не имел водительское удостоверение. Но это не помешало ему взять в прокат автомобиль и путешествовать по улицам города.

Никто из участников аварии не пострадал. У машины повреждены кузов и передние фары.

Кадры погони - в материале КП.

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О состоянии водителя не сообщается (подробнее..)

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