Школьников Владивостока научили мыть руки правильно

Фото: Ксения Гусенцова, пресс-секретарь ТГМУ

В честь Всемирного дня мытья рук открытый урок прошел в средней школе №6 во Владивостоке. Для них сотрудники детской поликлиники подготовили много интересного – ребята узнали, чем опасен мир микробов, и о правильных техниках мытья рук.

- Правильно и тщательно помыть руки очень важно: это может защитить от многих инфекционных заболеваний, — сказала Ольга Орлова, заведующая методическим кабинетом детской поликлиники №5, — Вокруг нас обитают множество бактерий, вирусов, а также возбудители различных заболеваний, которые вызывают болезни у людей. Есть те, которые смертельно опасны и уносят тысячи, а порой и десятки тысяч, жизней в мире, если не соблюдаются элементарные правила гигиены.

Врачи говорят, что сочетание мыла и воды - остается одним из самых сильных оружий против инфекционных заболеваний, включая коронавирус.

- Мытье рук - хорошая привычка. Ведь эта простая гигиеническая процедура может спасти вам жизнь: не забывайте, коронавирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовым. Поэтому мало носить маску, нужно регулярно мыть руки с мылом, – напутствовали врачи.

Фото: Ксения Гусенцова, пресс-секретарь ТГМУ

На уроке дети приняли участие в увлекательной викторине и отвечали на загадки, прошли теоретический курс по мытью рук, а затем на практике попробовали самостоятельно и правильно помыть руки. Все участники открытого урока получили подарки – значки с символикой Дня чистых рук и детское мыло.

- Мне очень понравился урок, я узнала много нового и научилась мыть руки правильно, - сказала ученица Люба.

Никита, одноклассник Любы, пообещал научить правильной технике мытья свою младшую сестру.

- Она еще в садике, буду ее воспитывать правильно.

Фото: Ксения Гусенцова, пресс-секретарь ТГМУ

Всемирный день мытья рук проходит ежегодно, начиная с 2008 года. Акция должна сократить развитие инфекционных заболеваний, приводящих к смертности среди населения.

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