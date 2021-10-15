Во Владивостоке водитель на Prius разнес жилой двор

Фото: принтскрин видео, NEWSBOX24.TV

В районе улицы Каплунова во Владивостоке попался очередной нетрезвый водитель. Накануне водитель нанес весомый ущерб общему имуществу – прицел у мужчины сбился при повороте, Prius разнес антипарковочные столбики.

«Приус» выехал на них без видимых причин. Столбики, как сообщили в популярном паблике, установили сами жители, чтобы машины не парковались совсем близком к дому:

- Toyota проехалась по ним, как танк по противотанковым ежам.

После того как машина снесла четыре столба, водитель просто уехал.

Видеозапись попала в объектив наружной камеры наблюдения – скоро ей заинтересуются органы.

Недавно аналогичная история произошла в Находке - правда, тогда нетрезвый водитель разнес девять машин, даже пострадал человек.

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Неизвестно, хотел он уехать или припарковаться, но записи опасного вождения с камер наблюдения утекли в сеть (подробнее..)

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