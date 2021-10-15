«Всех денег не заработаешь, я только срок заработал». В Приморье оперативники «прижучили» очередного наркоторговца

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Уссурийский районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в изготовлении, хранении и распространении растительных наркотиков.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по Приморью, нарушителя поймали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и бойцы спецназа «Гром». Органы правопорядка сковали руки мужчине и повалили его на землю.

Обыскав гостиницу, где проживал драгдилер, полиция обнаружила вещества и посуду для приготовления наркотиков и более девяти граммов гашишного масла.

Оказалось, что на момент задержания у мужчины уже была судимость по ч. 2 ст. 228 УК РФ за приготовление и хранение наркотиков.

Против приморца возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228.1 (распространение наркотиков), части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и части 1 статьи 228 (хранение наркотиков).

Нарушитель просит людей не следовать его примеру:

- Обращаюсь ко всем гражданам, наркотики — это зло. И сбыт тоже не приведет к добру. Всех денег не заработаешь. Я только срок себе заработал.

За свое преступление обвиняемый проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

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