В Покровском парке во Владивостоке вскоре появится благоустроенная пешеходная зона

В Покровском парке сделают новые пешеходные зоны. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Один из старейших парков Владивостока – Покровский, ждут позитивные перемены. Вскоре излюбленное место отдыха горожан преобразится после ремонта. Сейчас здесь во всю кипят работы, специалисты готовят основание для новых пешеходных дорожек. По завершению реконструкции в парке смонтируют детскую площадку, появятся новые урны и лавочки, обустроят площадку для игр в шахматы и модернизируют систему уличного освещения.

Как отметили специалисты Дирекции общественных пространств администрации Владивостока, главная задача – сохранить исторический облик парка. Поэтому все дорожки и малые формы останутся на своих местах, но будут обновлены.

Малые архитектурные формы останутся на прежних местах. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

– Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были в парке в 50-е годы прошлого столетия, – уточнили специалисты.

Из новинок в парке появится современная система видеонаблюдения. Также на территории планируется оборудовать площадку для выгула питомцев.

В парке сейчас работает строительная техника. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Стоит отметить, что благоустройству общественных пространств во Владивостоке уделяется большое внимание. Во многом скверы и парки преображаются благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Только за последние несколько месяцев в столице Приморья открылись сразу несколько интересных локаций, которые уже полюбились горожанам. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о Нагорном парке, видовой на сопке Бурачка, лестнице на Тунгуской, а также ремонте сразу двух набережных в районе Второй речки.

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