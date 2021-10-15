Полиция выяснила подробности ДТП вблизи Находки, в котором разбились три машины

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

Стали известны подробности ужасной автоаварии, которая случилась на трассе Находка-Врангель. Во время происшествия столкнулись 3 машины - один из водителей от травм скончался.

В пресс-службе МВД России по Приморью пояснили, что случилось. Водитель BMW, выезжающий из микрорайона Врангель, решил выехать на полосу встречного движения, что повлекло за собой ужасные последствия. Из-за маневра водителя BMW столкнулся с Toyota Crown. Toyota, в свою очередь, отлетела и столкнулась с машиной Honda Fit.

Удивительно, что виновник аварии почти не пострадал и будет проходить амбулаторное лечение. Водитель Toyota получил серьезные травмы, от которых скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.

На момент аварии водитель BMW был трезв, у него солидный опыт вождения - стаж составляет 7 лет. Однако выяснилось, что за 2021 год виновник ДТП не раз привлекался к административной ответственности. На его счету 21 нарушение за превышение скорости.

Полицейские проводят ряд проверок и устанавливают обстоятельства, которые привели к смертельному исходу. Полиция просит очевидцев аварии помочь в расследовании. После всех процедур суд вынесет решение о наказании виновника.

Видео и кадры с места события - в материале КП.

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