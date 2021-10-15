Популярная косметологическая клиника Владивостока оскандалилась

Представитель косметологической клиники отличился не с лучшей стороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратора Ленинского района Владивостока привлекла к административной ответственности организацию за попытку подкупа. Представитель популярной клиники косметологи передал деньги судебному приставу, пытаясь избежать ареста имущества компании.

История развернулась в апреле 2021 года. Специалист «Клиники эстетической медицины, косметологии и дерматологии Профессора Преображенского» передал должностному лицу взятку 150 тысяч рублей за непринятие мер к аресту имущества организации.

В итоге за незаконное вознаграждение от имени юрлица фирме пришлось заплатить крупный денежный штраф. После возбуждения административного дела косметология лишилась полмиллиона рублей. Деньги взыскали в бюджет государства. Более того, в суде также на рассмотрении находится уголовное дело в отношении предприимчивого сотрудника, который решился на коммерческое преступление.

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