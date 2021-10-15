В Приморье завезут больше тысячи племенных европейских коров

Фото: пресс-служба правительства Приморья

В Приморский край на фермы «ГринАгро» и «Раковское» завезут больше тысячи голов скота – речь о племенных коровах из Европы. Молодняк голштинской коровы дает до 10 тысяч литров молока в год.

Как отметили в пресс-службе правительства края, уже сейчас субсидии завозимого племенного поголовья уже дает свои результаты – в Приморье самые высокие надои на Дальнем Востоке

В крае сейчас уже 30 тысяч дойных коров. Местным молоком правительство хочет обеспечить не менее 50% жителей.

Напомним, приморских коров недавно засняли журналисты PrimDiscovery в селе Красный Яр. Живописные снимки рогаты и Млечного пути – в материале КП.

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