СКР Приморья раскрыл подробности дела о похороненном в бочке скелете

Фото: СУ СК РФ Приморья

Следственному комитету Приморья удалось раскрыть детали дела о человеческих костях в бочке, которую нашли подростки в Находке. РИА VladNews узнали подробности пугающего инцидента.

Ребята из Находки отправились в местный лес и наткнулись на ржавую бочку. Они планировали сдать тару в металлолом и заработать денег, однако содержимое найденного предмета повергло мальчиков в шок. Внутри находились человеческие кости. Выяснилось, что скелет пролежал в бочке около пяти-десяти лет.

Руководитель управления следственного комитета по Приморью Владимир Фомин раскрыл некоторые подробности ужасающего дела. Стало известно, что кости принадлежат мужчине. Удалось также определить личность убийцы. Сейчас все силы направлены на то, чтобы найти подозреваемого и обвинить в совершении преступления.

- Мы установили лицо, которое совершило это преступление. В настоящий момент проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия – для того, чтобы уже фактически определить статус этого лица и предъявить ему обвинение. Могу сказать, что не просто так потерпевший попал в эту бочку, не просто так там находятся его останки, - рассказывает Владимир Фомин.

Удивляет то, что человек, чьи кости обнаружили, пропал давно, а уголовное дело возбудили только в 2021 году. По словам Владимира Фомина, так вышло, потому что о пропаже убитого никто не сообщал.

Приморцам остается только гадать, кто и по какой причине жестоко обошелся с погибшим, и почему в течение нескольких лет о его пропаже никто ни разу не сообщил.

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