В Приморье отметят День Кореи с танцами и лазерным шоу 16 октября

Пограничный пункт Южной Кореи. Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Торжественное празднование Дня Кореи состоится во Владивостоке 16 октября. Гостей праздника ждет уникальная культурно-развлекательная программа. А в конце вечера обещают лазерное шоу.

Как рассказали в пресс-службе правительства края, каждый День основания государства в Корее отмечают 3 ноября. Gaecheonjeol (кечхон-чжоль) дословно означает «День, когда открылось небо. Его празднует в Корее с 1949 года.

Мероприятия начнутся в 12:00: гостей поприветствует глава города, представители Республики Кореи и правительства края. Обещают K-POP танцы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, корейские барабаны и дружеские соревнования по национальной борьбе Ссирым. Завершится день лазерным шоу.

- Во Владивостоке действует Генеральное консульство Республики Корея. Регион установил дружеские отношения с пятью корейскими провинциями: Кангвон, Северная Кенсан, Кёнги, Северная Чхунчхон, Северная Чолла. В Приморье работают более 60 предприятий с корейским капиталом, объем плановых корейских инвестиций в рамках Свободного порта Владивосток и ТОР края составляет более 8 миллиардов рублей. До пандемии турпоток из Страны утренней свежести в Приморье достигал 300 тысяч человек в год, - добавили в пресс-службе.

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