Перекресток Ладыгина и Адмирала Кузнецова во Владивостоке теперь будет контролировать светофор

Фото: управление дорог и благоустройства администрации Владивостока

Во Владивостоке продолжают ликвидировать очаги аварийности на дорогах. Так, к примеру, на улице Адмирала Кузнецова, в месте примыкания улицы Ладыгина, в пятницу, 15 октября, заработает светофор. На выходные он пока помигает желтым, а с понедельника начнет полноценно регулировать перекресток, обещают в администрации города.

Перекресток этот достаточно сложный, особенно для тех, кто спускается по улице Ладыгина. Из-за рельефа обзор затруднен в обе стороны. Так что не удивительно, что по итогам проведенного администрацией города и ГИБДД мониторинга решили его обезопасить.

– Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения, – обратились к горожанам специалисты управления дорог и благоустройства.

Для Ладыгина это еще и логичное продолжение капитального ремонта по программе «БКД», который случился с ней в этом году. Улица просто преобразилась: новый асфальт, тротуары, автобусные остановки, новая подпорная стена, едва ли не самая длинная из построенных в последние годы. Теперь вот и новый светофор.

Добавим, что в этом году во Владивостоке сразу несколько опасных участков оснастили светофорами. Особенно повезло улице Русской и микрорайону Снеговая Падь. Дополнительный элемент дорожной инфраструктуры появился на Второреченской развязке по направлению в центр города, рядом с торговым центром «Европейский», на повороте рядом с больницей рыбаков, в районе дома № 28 на Бородинской, на пересечении Русской и Адмирала Горшкова, а также на перекрестке Снеговой и съезда с Выселковой.

Сейчас рабочие устанавливают объект в Снеговой Пади – на пересечении улиц Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова. В планах также – светофор рядом с Нагорным парком.

ПО ТЕМЕ

Нагорный начинается с улицы: новый парк Владивостока ждут экспериментальные изменения

Это должно сделать отдых в этой локации еще комфортнее (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03