Тату-мастера из Владивостока организовали уникальную международную выставку «Art Station II International 2021»

Фото: inkppl.com

Тату-мастера из Владивостока собрали профессионалов своего дела со всего мира и провели интерактивную выставку «Art Station II international 2021» в начале октября в Москве. «КП – Владивосток» рассказывает о действительно уникальном мероприятии, выросшим из локального события в международное.

Началось все с небольшой выставки современного искусства «Vladivostok Art Station 2021» тату-мастера Екатерины Алентьевой и ее друзей – основателей студии нового поколения InkRent Tattoo Павла Торопцева и Дарья Гамовой. Они собрали талантливейших тату-мастеров из России, США и Европы для участия в международной интерактивной выставке современного искусства «Art Station II International 2021».

Стоит отметить, что эта выставка уникальна. Чем? Хотя бы тем, что из локального мероприятия, которое проходило в Приморье, бренд «Vladivostok Art Station» сумел стать популярным и вырасти до международного уровня. Событие прошло с 7 по 9 октября в Москве, туда съехались 20 профессионалов своего дела, семь из них из Владивостока. Они представили свое видение татуировки, как вид современного искусства, вдохновленные античными скульптурами и приемами классической академической живописи.

На выставке были представлены 23 работы выдающихся тату-мастеров. Весь список участников и ссылки на их профили можно посмотреть здесь. Итоговые произведения выбли выполнены как в различной живописной технике, так и в digital art.

Организаторы выставки проводят посетителям экскурсию по арт-объектам. Фото: Дарья Постолакина, instagram.com/daria.postolakina

Также в рамках мероприятия прошел «круглый стол» на актуальные и важные темы, которые затрагивали вопросы, связанные со здоровьем кожи. Врач-дерматовенеролог Эльза Эрдняева детально рассказала про перекрытие шрамов, подготовку травмированной кожи к сеансу татуировки и другие ответвления таких вопросов.

Отдельно хочется выделить и благотворительную составляющую международной выставки. На мероприятии удалось собрать средства и на них приобрести нужные вещи для подопечных фонда помощи бездомным животным «Ника». Организаторы купили и отвезли сухие корма для собак и кошек, а также лечебный корм для кошек; лекарства и медицинские расходные материалы; ветошь и другое.

«Ника» оказывает помощь бездомным животным с 2011 года. Фонд не только просто помогает животным, но и разрабатывает системный подход для решения более массовой проблемы – высокой популяции бездомных животных в России.

Сегодня под опекой организации находятся больше 800 животных, которые живут в приюте «Ника» и многофункциональном центре «Мокрый нос».

Фото: instagram.com/artstation_international

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