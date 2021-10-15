Аварийный мост в Артеме дождался реконструкции

Специалисты сейчас готовят участок для объезда. Фото:АО «СПЕЦСУ»

Новый мост взамен аварийного уже в следующем году появится на улице Кирова в центре Артема. В настоящий момент подрядчик приступил к обустройству временного проезда, специалисты прокладывают дорогу для транспорта и пешеходов на время монтажных работ. Примерно через две недели планируется приступить к демонтажу старого сооружения, а затем начать бурить опоры под новый мост.

По сообщению пресс-службы правительства Приморского края, мостовой переход с тремя полосами для автомобилей и двумя пешеходными тротуарами полностью заменит старое сооружение. Проезд по новому мосту планируют открыть летом 2022 года.

Проблема с мостами в Артеме – не нова. Напомним, часть конструкции на мосту через реку «Озерные ключи» 3 апреля 2020 года. Тогда запретили движение пешеходов и большегрузного транспорта, а также установили ограничение скоростного режима.

Стоит отметить, что в регионе продолжают строительство еще шести мостов. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже в этом году.

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