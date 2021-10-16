В Приморье ожидаются дожди со снегом 16 октября

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 16 октября, погоду в Приморье диктует тыловая часть циклона – облачно, возможны осадки. В некоторых районах дождь сопроводит снег. Ветер при этом южный и сильный – однако все равно холодный. В крае от +3 до +8 градусов.

Как сообщили синоптики Примпогоды, во Владивостоке переменная облачность, утром слабые дожди. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +5 ... +7°С.

В Уссурийске переменная облачность, почти без осадков. Город посетит слабый северо-западный ветер. Температура воздуха +5... +7°C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7..+9°C.

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