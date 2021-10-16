Дело справедливости: в Приморье женщина, сбившая девочку, винит в инциденте ребенка

Тематическое фото из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Совсем юная 11-летняя Соня ехала на велосипеде за домашним тестом на ковид в аптеку в поселке Заводском в Приморье. На повороте произошла авария - джип сбил девочку, а женшина за рулем просто уехала. Благодаря очевидцам и соцсетях виновницу быстро нашли - но она обвинила во всем ребенка.

Корреспондент редакции связался с родителями. Мама 11-летней Сони рассказала, что школьница ехала по тротуару, завернула в придомовую территорию рядом со школами. Там и произошла авария. Женщина за рулем пыталась развернуть машину и сбила ребенка. От удара девочка отлетела, завалилась на бок и повредила колени и локти.

- Джип огромной, если бы Соня залетела под него, то все, у меня бы не было ребенка, - говорит мама пострадавшей.

После возвращения дочери домой мама вызвала скорую и полицию. К счастью, девочка не получила серьезных травм и отделалась ушибами. Объявление с рассказом о ситуации мама Сони опубликовала в соцсети.

Во время осмотра девочки врачами вышло связаться с предполагаемой виновницей. Однако во время телефонного разговора она обвинила девочку во лжи и пыталась убедить собеседницу в своей невиновности.

По словам матери, многие люди видели аварию: все произошло возле Школы №4 и Гимназии №2, где много детей и их родителей.

Автолюбительница предлагала решить все мирным путем, но такой вариант не устроил родителей пострадавшей девочки.

- Мы бы и рады пойти на мировую. Но человек даже не пришел, не сказал: «Простите меня, пожалуйста. Что мне сделать? Давайте я помогу, чем смогу». Она еще и моего ребенка обвинила. Омерзительно просто. Я против себя и Сони не пойду.

Все фотографии с места инцидента семья передала сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства. Мама девочки уверена, что виновница лишится водительских прав.

Теперь для семьи доказать вину женщины - дело принципа и справедливости.

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