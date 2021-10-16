Фестиваль «Держи краба» во Владивостоке отменили в этом году

Фото: kingcrabrussia

«Держи краба!», российский гастрономический фестиваль, посвященный одноименному камчатскому ракообразному, переносится на весну (апрель 2022 года) – предположительно, из-за новых антиковидных мер в крае. Традиционно до пандемии фестиваль четыре года проводился в октябре – сейчас организаторы предполагают, что мероприятие отныне перенесут на весну навсегда.

В рамках фестиваля десятки ресторанов Владивостока и еще несколько десятков по всей России готовят синего камчатского краба. Международныи фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!» проводится на Дальнем Востоке с 2016 года. Фестиваль стал важным мероприятием в туристическом календаре Приморья и ежегодно привлекает большое количество туристов из разных регионов России, а также Кореи и Китая.

В 2022 году фестиваль пройдет с 1 по 15 апреля. Организатором является ресторан Zuma.

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