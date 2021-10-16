Лежачий полицейский. Лихач в Приморье остановил авто, врезавшись в машину ДПС

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке водитель не справился с управлением и врезался в патрульный автомобиль ГИБДД. Тот по инерции наехал на впереди стоящий автомобиль – два человека серьезно травмированы. Однако водитель ситуацию не пояснил: он отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь, а прав у фигуранта и вовсе нет.

Ситуацию прокомментировали в ГИБДД. ДТП произошло в районе Добровольского, 20: водитель Honda Fit ехал с улицы Космонавтов. Он отвлекся, перестал контролировать движение и не справился с управлением. В результате – побитый автомобиль ГИБДД и машина 27-летней жительницы (в него отлетел транспорт экипажа ДПС), Honda Civic. Двое пострадали – сотрудник полиции и женщина. Сотрясение головного мозга им придется лечить амбулаторно.

У водителя прав не обнаружили, он отрицает опьянение.

Фото: пресс-служба УМВД по Приморью

Вина лихачу грозит по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ и ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ – управление в нетрезвом виде и невыполнение законных требований полиции. Пострадавшим он обязан восполнить материальный ущерб, а меру пресечения выберет суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03