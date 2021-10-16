Водителя экскаватора, наехавшего на человека в Приморье, ждет скамья подсудимых

Из архива КП Фото: Михаил ПАТЛИС

Расследование уголовного дела жителя Октябрьского района Приморья завершено. Водитель экскаватора, наехавший на мужчину, обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю, 16 августа фигурант возвращался домой с работ на водопроводе – там он управлял гусеничным экскаватором. В СКР отметили: права управления таким транспортом у него нет, как и удостоверения тракториста. Водитель не убедился в безопасности движения, из-за чего наехал на человека при попытке объехать столб электропередачи. Мужчина скончался.

Уголовное дело передано в суд – доказательственная база собрана. По такой статье подозреваемому грозит до двух лет работ или до двух лет лишения свободы.

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