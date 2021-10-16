Приморец ищет незнакомку с паркомата, с которой «настоял» 150 рублей у «Калина Молл»

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке приморец ищет девушку, с которой познакомился у паркомата. Очарованный мужчина просит помощи в соцсетях: в популярном паблике он опубликовал клик о помощи:

- Мы говорили с тобой вечером на парковке «Калина Молл», потом ты ушла оплатить парковку. При оплате парковки ты сказала паркомату «Ничего себе, мы с тобой настояли на 150 рублей».

Девушка после оплаты уехала в неизвестном направлении, а мужчина, видимо, не успел взять ее контакты.

- Найдись, я не все сказал, - шутливо пишет автор в объявлении.

В комментариях приморцы опасаются, считая, что мужчина хочет попросить женщину оплатить и его парковку.

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