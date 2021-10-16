ХК «Адмирал» уступил московскому ЦСКА со счетом 2:1 в минувшем матче

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Москва накануне, 15 октября, приняла владивостокских «Морячков». Сессия «Адмирала» состоялась с ЦСКА – ранее москвичи проиграли хабаровскому Амуру. Однако шанс взять победу у приморцев армейцы не упустили, матч завершился счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

Как рассказали в пресс-службе «Адмирала», первый период отметился штрафами. Матушкин Максим с команды приморцев сел на штрафную скамью в середине тайма. ЦСКА после этого открыли счет, забив первую шайбу «морячкам».

Никита Серебряков, голкипер «Адмирала», не сдержал натиск москвичей и во втором периоде, мощный бросок совершил нападающий Андрей Светлаков. Шайбой отличился и «Адмирал».

После перерыва счет в 2:1 не изменился: голкипер Серебряков героически отразил пять мертвых шайб, но победы «Адмиралу» это не принесло.

- Делали все, чтобы нагнать ЦСКА. Голкипер «Адмирала» давал надежду, что игру можно вытащить, но, к сожалению, не удалось.

Следующая игра состоится у «Адмирала» с «Динамо» Минска в понедельник, 17 октября. Приморцев ждут в Беларуси.

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