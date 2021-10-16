Более половины приморцев нуждаются в подработке

Из архива КП Фото: Николай ХИЖНЯК

Портал для соискателей hh.ru опубликовал очередное исследование на основе опроса приморцев. Выяснилось, что больше 44% жителей Приморья не довольны основной зарплатой – они ответили, что нуждаются в подработке. Еще 11% респондентов заявили, что подработка уже есть, и отказываться от нее они не планируют.

Население, по информации портала, нуждается в постоянном увеличении месячного заработка. Для покрытия основных ежемесячных нужд приморцам не хватает больше 25 тысяч рублей к основному доходу.

В первую очередь, о подработке думают работники фитнеса и салонов красоты, юристы и преподаватели, бухгалтеры, работники сферы искусства.

Работодатели во Владивостоке ежедневно публикуют вакансии, предлагающие неполную занятость – с солидными цифрами. Менеджер по продажам может получить в городе от 180 до 250 тысяч рублей, mid-senior-программист – до 200 тысяч на руки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03