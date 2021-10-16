«Лисичка, живи»: в Приморье пытаются спасти жизнь лесной хищнице, истерзанной собаками

Фото: veles_katerina_ribalova

Волонтер из Артема привезла в ветеринарную клинику истерзанную собаками лису. Стая бездомных псов пыталась растерзать животное на объездной трассе в аэропорт. Она подобрала животное: лиса сейчас готовится к операции в артемовской клинике.

- Люди отбили ее у собак. Состояние тяжёлое. Прогнозы осторожные... До неблагоприятных, - пишет волонтер Екатерина.

Екатерина уточнила, что псов прогнали, когда лиса уже не могла сопротивляться атакам.

Девушка собирает деньги, которые могут в дальнейшем помочь в лечении. Животным Екатерина помогает давно, это ее личная инициатива.

Реквизиты для помощи указаны на личной странице девушки.

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