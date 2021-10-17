Воскресный выходной не порадует приморцев теплом

Фото: Анна Соболь.

В воскресенье, 17 октября, Приморский край окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», в регионе сегодня преимущественно без осадков, переменная облачность. Ветер возьмет направление с севера и северо-запада, местами до сильного. Воздух сегодня прогреется всего лишь до 8 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице осадков сегодня не ожидается, ветер сильный северо-западный. Температура воздуха от 4 до 6 градусов тепла.

В соседнем Уссурийске переменная облачность и тоже без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха – также до +6°C.

В Находке северо-западный умеренный ветер до сильного, без дождя. Температура воздуха здесь немного ниже – +3..+5°C.

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