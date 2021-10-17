Жесткое лобовое столкновение произошло на трассе во Владивостоке

Фото: www.instagram.com/dps_vl.

Серьезная авария произошла в ночь с субботы на воскресенье во Владивостоке. Автомобили получили серьезные кузовные и механические повреждения. По предварительной информации, серьезно пострадал и водитель одной из иномарок.

Инцидент случился в районе остановки общественного транспорта «Фирсова» в ночное время суток. Там столкнулись два автомобиля – Mazda Axela и Mercedes. Судя по кадрам с места аварии, один из участников движения вылетел со встречной полосы, снеся разделительное ограждение, и лоб в лоб протаранил движущийся в противоположном направлении авто.

Оба транспортных средства получили серьезные механические и кузовные повреждения. Удар был такой силы, что обломки машин буквально раскидало по трассе. Из-за аварии сразу же образовался масштабный затор.

О состоянии людей, находившихся в авто в момент столкновения, информации пока нет. Известно, что водитель «Мазды» госпитализирован.

Что послужило причиной такого странного маневра одного из участников ДТП – пока неизвестно. Однако очевидцы рассказывают, что виной всему стал пешеход, который переходил дорогу в неположенном для этого месте.

- Вроде говорят, «Мазда» уходила от пешехода и перелетела на встречку, - сообщается в социальных сетях.

«КП – Владивосток» следит за развитием событий.

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